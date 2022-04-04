Adana'da babasından tehdit ve zorla para alan zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana'da babasından tehdit ve zorla para alan zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da babasından tehdit ve zorla para alan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evlerindeki eşyalara zarar vererek babasından tehdit ve zorla para aldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evlerindeki eşyalara zarar vererek babasından tehdit ve zorla para aldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Sinanpaşa Mahallesi'nde Osman O. (28), babası Hüseyin (51) ve annesi Hatice O'dan (46) para istedi.

Annesiyle babasından olumsuz yanıt alan Osman O, evdeki eşyalara zarar verdikten sonra babasından tehdit ve zor kullanarak para aldı.

Anne ve babasının şikayeti üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Osman O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Sinanpaşa, Hisarcık, Yüreğir, Adana, Güncel, Haberler

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