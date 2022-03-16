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Son dakika... Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçarken kaza yaptı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Son dakika haberler... Adana'da, içerisinde çocuk yaşta üç şüphelinin bulunduğu hafif ticari araç, polisten kaçarken kaza yaptı.

ADANA (AA) - Adana'da, içerisinde çocuk yaşta üç şüphelinin bulunduğu hafif ticari araç, polisten kaçarken kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Karafatma Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 EEK 03 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Hafif ticari araçtaki üç zanlı, ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla Kıyıboyu Caddesi'ne girerek kaçmaya başladı.

Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde araçla ilerleyen şüpheliler, Nesrin Olgun Sokak'a girmek istedikleri sırada sokak tabelasına çarptı.

Kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu, diğer iki kişi ise araçta polis ekiplerince yakalandı.

Polis ekipleri yaptığı kontrolde 3 zanlının çocuk yaşta olduğunu, sürücünün babasından izinsiz aldığı araçla arkadaşlarıyla gezmeye çıktığını tespit etti.

Üç çocuk, işlemleri tamamlanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Son dakika... Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçarken kaza yaptı

Son dakika... Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçarken kaza yaptı

Son dakika... Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçarken kaza yaptı

Son dakika... Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçarken kaza yaptı

Son dakika... Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçarken kaza yaptı

Son dakika... Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçarken kaza yaptı

Son dakika... Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçarken kaza yaptı

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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