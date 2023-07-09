Adana'da baba ve oğluna saldıran şüpheliler yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta yürüyen bir baba ve oğluna saldırıp, para gasbeden şüpheliler polis tarafından yakalandı. Ayrıca, başka bir operasyonda ise iş yeri ve evlere kurşun atan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde sokak yürüyen Enver Yeyrek'i (48) darbedip, 1500 dolarını gasbeden, ardından yanındaki oğlu Ali Yeyrek'i (29) bir eve götürüp, döven Resul (41) ile kardeşi Tekin Yolcu (40) yakalandı.

Olay, 4 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 kişi, oğlu Ali ile sokakta yürüyen Enver Yeyrek'in önünü kesti. Baba Yeyrek'i tabanca ile tehdit edip, darbeden şüpheliler, cebindeki 1500 doları da gasbetti. Kaçan 2 şüpheli, Ali Yeyrek'i de zorla bir eve götürüp, darbettikten sonra bıraktı. Baba ile oğlu polise gidip, şikayette bulundu.

Öte yandan Gasp Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde iş yeri ve ev kurşunlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; 2 otomatik tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 400 fişek, 1 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 2'si ev hapsi aldı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı.