Adana'da Baba, Kızına Şiddet Uyguladı

Adana'da sokakta yürüyen Suriye uyruklu baba Abdurrahman B., kızı M.B.'yi başından otomobile çarparak yere fırlattı. Olayın ardından tutuklandı.

ADANA'da sokakta yürürken yanından ayrılan kızı M.B.'yi (8) başını park halindeki otomobilin arkasına çarpıp yere fırlatan Suriye uyruklu Abdurrahman B. (33), tutuklandı.

Olay, 29 Kasım'da saat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Yanında eşi ve küçük yaşlarda 3 çocuğuyla yürüyen Suriye uyruklu Abdurrahman B., ara sokağa girdiği sırada kızı M.B. kendilerinden uzaklaştı. Duruma sinirlenen Abdurrahman B., M.B.'nin başını otomobilin arkasına çarptıktan sonra yere fırlattı. Şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi darbettiği çocuğunun elinden tutarak, yanındakilerle birlikte yürümeye devam etti. Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

'SÖZÜMÜ DİNLEMİYORDU'

Görüntüyü ihbar kabul eden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği Abdurrahman B.'yi evine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Abdurrahman B., ifadesinde, "Sokakta yürürken kızım, sözümü dinlemiyordu. Sinirlerime hakim olamayıp, yaptım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber - Kamera: Yusuf YILDIZ - Anıl ATAR/ Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
