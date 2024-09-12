Adana'da baba kız arasında uyuşturucu tartışması: Kızını bıçaklayarak öldürdü

ADANA'da, kendisinden uyuşturucu parası istediğini iddia ettiği kızı Dilan Özdemir'i (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Turhan Özdemir (54), "Kızım kendi kendini bıçakladı" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilan'ın kız arkadaşı Damla Aytekin ise "Dilan'ın babası elinde bıçakla üzerimize doğru gelmeye başladı. Dilan, babasını görünce kaçmaya çalışarak, 'Baba yapma' dedi" diye ifade verdi.

Turhan Özdemir, 26 Şubat'ta Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı iddia edilen kızı Dilan Özdemir ile ara sokakta karşılaştı. Baba-kız arasında uyuşturucu parası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turhan Özdemir, kızını bıçakla yaraladı. Turhan Özdemir kaçarken, kızı Dilan Özdemir ise kanlar içinde yere yığıldı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Özdemir, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Tutuklanan Turhan Özdemir hakkında 'Kızını öldürmek' suçundan Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya sanık Turhan Özdemir ile eşi Kadriye, oğulları Mahmut, Ömer ve kızı Şehriban Özdemir ile taraf avukatlar katıldı.

'KIZIM UYUŞTURUCU KULLANIYORDU'

Duruşmada sanık Turhan Özdemir yaptığı savunmada kızının kendi kendini bıçakladığını iddia etti. Kızı Dilan'ı yetiştirme yurduna verdiklerini belirten Özdemir, "Kızım, uyuşturucu kullanıyor ve yurttan devamlı kaçıyordu. Hatta mahalleye gelip, başkalarına da uyuşturucu satıyormuş. Biz de çevreden duyuyorduk" dedi.

Sanık Turhan Özdemir, olayın nasıl yaşandığını da şöyle anlattı:

"Olay günü işten çıkmış eve doğru giderken, Dilan ile karşılaştık. Yanıma geldi ve benden uyuşturucu parası istedi. Ben de hem iş kıyafetlerimle olduğum için hem de yanımda para olmadığı için 'Eve gidelim' dedim. Kendisi bunu kabul etmedi ve bir anda üzerime yürüyerek, 'Senin evini yakacağım' diyerek bıçak çekti. Zaten çevredekiler kızımın durumunu bildikleri için hakkımızda konuşuyorlardı. Ben de daha fazla olay büyümesin diye 'Kızım elindekini bırak, bak rezil oluyoruz. Hadi eve gidelim' dedim. Bu sırada da elindeki bıçağı tutayım derken kızım kendine sapladı. Ben kızımı yaralamadım o kendini yaraladı. Kendisini ne kadar bıçakladı bilmiyorum. Ben olayın şokunu yaşarken çevredekiler gelip bana 'Buradan kaç' dedikleri için ben de kaçtım. Ben giderken polisler de olay yerine geliyordu. Zaten sonra da polisler beni yakaladı."

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öldürülen Dilan'ın annesi Kadriye Özdemir, sanık eşinden şikayetçi olmadı. Kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten Özdemir, "Kızımı uyuşturucudan uzak durması için yetiştirme yurduna yerleştirmiştik. 3 yıldır da evden uzaktaydı. Eve gelmiyordu. Ancak kendisi uyuşturucu kullanmaya devam edip, sürekli yurttan kaçıyordu. Uyuşturucu yüzünden evdeki altınlarımı dahi çalarak götürüp satardı. Eve geldiğinde bize kan kustururdu. Sürekli bizi tehdit edip, 'Bu evi yakacağım' derdi. Kızım bazen iç çamaşırıyla bazen de çıplak bir şekilde birilerinin motosikletine binip mahallede gezer, kardeşlerine de fotoğraf atardı. Bunu uyuşturucunun etkisiyle yapardı ama komşularımız da kızımın uyuşturucu bağımlısı hatta fuhuş amaçlı kullanıldığını söylüyorlardı. Bu yüzden sürekli bizim hakkımızda konuşuyorlardı. Ben eşimden şikayetçi değilim" dedi.

Mahmut Özdemir ile kardeşi Ömer Özdemir de annelerinin söylediklerini tekrar ederek, babalarından şikayetçi olmadı.

DİLAN'IN ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLU

Olay sonrası Dilan'ın erkek arkadaşı Selam Şen'i Dilan'ın öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle darbederek, ölümüne neden olduğu iddia edilen ve hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu Damla Aytekin (22) tanık olarak dinlendi. Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Aytekin, Dilan ile 8 aydır arkadaş olduklarını belirterek, olay günü mahalleye beraber gittiklerini söyledi. Dilan'ın kimliğini almak için ablasıyla buluştuğunu ifade eden Aytekin, "Dilan, bana erkek arkadaşı Selam Şen'in kendisini para karşılığında sattığını söylerdi. Bunun dışında fuhuş iddiaları doğru değildir. Kimliği almak için ben, Dilan ve erkek arkadaşı Selam Şen mahalleye beraber gittik. Ara sokakta biz konuşurken yaklaşık 5-10 dakika sonra Dilan'ın babası elinde bıçakla üzerimize doğru gelmeye başladı. Dilan, babasını görünce kaçmaya çalışarak, 'Baba yapma' dedi. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Ben de hastaneye gittiğimizde Dilan'ın öldüğünü öğrendim" diye konuştu.

Tanığın iddiaları üzerine söz verilen sanık Turhan Özdemir, suçlamaları reddederek, "Ben kızımın üzerine bıçakla yürümedim. O kendini yaraladı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Turhan Özdemir'in tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.