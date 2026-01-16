Haberler

EŞİYLE TARTIŞAN BABA, 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Güncelleme:
Adana'da Sergen Altunbaş, eşiyle tartıştıktan sonra çocukları Ada ve Mert'i öldürüp intihar etti. Olay sonrasında aile yakınları aracını ateşe verdi.

ADANA'da, Sergen Altunbaş (34) tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş'ı (6) öldürüp, intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde meydana geldi. G.A., eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti. Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert Altunbaş'a tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye gelen akrabaların, Sergen Altunbaş'a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi. Bu arada Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın vezir de eder, rezil de" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

