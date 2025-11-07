Adana'da Aynı Noktada İki Otomobil Kazası
Adana'da 3 gün arayla aynı kaldırımda iki otomobilin kontrolden çıkarak ağaçlara çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
ADANA'da 3 gün arayla 2 otomobilin kontrolden çıkıp aynı kaldırımdaki ağaçlara çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 3 Kasım'da Yusuf Y.'nin kullandığı 01 AZU 937 plakalı otomobil kontrolden çıkıp kaldırımdaki turunç ağacına çarptı. Araçtaki Şevval T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri Şevval T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olaydan 3 gün sonra başka otomobil de aynı noktada kontrolden çıkıp aynı kaldırımdaki 2'nci turunç ağacına çarptı. Kazada, otomobil hasar gördü.
Güvenlik kameralarına yansıyan kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.