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Adana'da Aynı Aileden 3 Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Adana'da Aynı Aileden 3 Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Yusuf Tehçi ve ailesinin evinde bıçaklanmış halde bulunan 3 kişi için polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. İncelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Yenidoğan Mahallesi'nde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı.

Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti.

Kan izleri gören iletişim firması ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Evde polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İncelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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