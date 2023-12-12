Adana'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 AGM 654 plakalı otomobil, Yurt Mahallesi Kasım Ener Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.