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Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Metin Tor idaresindeki 46 KU 499 plakalı otomobil, Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın ikiye bölündüğü kazada, sürücü Tor ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tor, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Kıyıboyu Caddesi Seyhan Adana Güncel Haberler

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