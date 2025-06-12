Adana'da Ayçiçek Tarlaları Özçekim Alanına Dönüştü

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Adana'nın Kozan ilçesindeki ayçiçek tarlaları, yaz mevsimiyle birlikte doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi haline geldi. Güneşin açtığı ayçiçekleri görsel bir şölen sunarak, bölgeye gelen ziyaretçilere açık hava stüdyosu vazifesi görüyor.

Ayçiçek tarlaları özçekim alanına dönüştü

ADANA - Adana'da ayçiçek tarlaları görsel şölen sunmaya başlarken doğa ve fotoğraf tutkunları için açık hava stüdyosu oldu.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Adana Kozan'daki ayçiçek tarlalarıda çiçek açtı. Güne bakan olarak bilinen ayçiçekler güneşle birlikte ayrı bir görsel şölen sunmaya başladı. Bölgeden geçen veya ilçeye gezmeye gelenlerin de özçekim noktası haline gelen ayçiçek tarlalarının son dönemlerde gelin ve damatlar için de açık hava stüdyosu olduğu belirtildi.

Ayçiçek tarlalarında çekim yapan Aysun Özev, "Ayçiçekleri çok güzel bir görsel şölen oluşturuyor. Kozan dağlarında açan pembe zakkumlar da doğaya renk katıyor. Gün batımında çiçekler arasında yürüyerek, ayçiçeklerine gözlük takarak eğlenceli kareler yakaladık. Büyük şehirlere göre daha şanslıyız. Hem doğa ile iç içeyiz hem de tarımsal üretimle ekonomiye katkı sunuluyor" dedi.

Bölgeye fotoğraf çekimi için gelenlerden Soner Özev ise "Kozanı şu sıralar gezmek için tam zamanı. İlçenin tarihi sokakları, dağları, tarlaları her köşede ayrı bir güzellik sunuyor. Her yıl ayçiçekleriyle doğayı ve kendimi fotoğraflarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Güncel
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