Adana'da ayçiçeği tarlasında 620 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Adana'da ayçiçeği tarlasında 620 kök Hint keneviri ele geçirildi
AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ayçiçeği tarlasına ekilmiş 620 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ayçiçeği tarlasına ekilmiş 620 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutluca Mahallesi'ndeki iki tarlada ayçiçeklerinin arasında kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Bölgede yapılan aramada 620 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Eren Bozkurt - Güncel