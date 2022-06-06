Adana'da ayçiçeği tarlasında 620 kök Hint keneviri ele geçirildi Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ayçiçeği tarlasına ekilmiş 620 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ayçiçeği tarlasına ekilmiş 620 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutluca Mahallesi'ndeki iki tarlada ayçiçeklerinin arasında kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Bölgede yapılan aramada 620 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. AA / Eren Bozkurt - Güncel Jandarma Sarıçam Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da ayçiçeği tarlasında 620 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.