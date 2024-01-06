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Adana'da ayağı bisikletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bisiklet süren çocuğun ayağı, pedal ile tekerler arasındaki boşluğa sıkıştı. Çocuğun ayağını çıkaramaması üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pedal kısmını gevşeterek çocuğu kurtardı.

Adana'da ayağı bisikletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı.

Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bisiklet süren çocuğun ayağı, pedal ile tekerler arasındaki boşluğa sıkıştı.

Çocuğun ayağını çıkaramaması üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pedal kısmını gevşeterek çocuğu kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

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