Adana'da &quot;Avrupa Mesleki Beceriler Haftası&quot; kutlandı - Haberler

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Adana'da "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" kutlandı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da 'Avrupa Mesleki Beceriler Haftası' kutlandı

Adana'da "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Adana'da "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği ve yeşil enerji, yeşil mutabakat, girişimcilik konularında sunumlar yapıldı.

Okul öğrencilerinin geliştirdiği yeşil gündemle uyumlu yenilikçi tasarımlar ve faydalı modelleri davetlilere ve izleyenlere uygulamalı sunulduğu etkinliğe, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, akademisyenler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Anadolu Lisesi, Kurttepe, Şehit, Adana, Güncel, Haberler

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