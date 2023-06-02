Adana'da ATM dolandırıcılığına karşı polis uyarıyor

Adana'da polis ekipleri, ATM'lerden işlem yapan vatandaşları, yardım bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı halkı bilgilendirmek ve tedbirli olmalarını sağlamak için çalışma başlattı.

Adana'da polis ekipleri, ATM'lerden işlem yapan vatandaşları, yardım bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı halkı bilgilendirmek ve tedbirli olmalarını sağlamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda kent genelindeki ATM'lerden işlem yapanlardan sorunla karşılaşmaları halinde tanımadıkları kişilerden gelen "yardım" teklifleri karşısında dikkatli olmalarını istedi.

Bu kişilerin dolandırıcı olabileceğini belirten polisler, yetkili olmayan kişilerden yardım alınmamasını istedi.

Ayrıca ekipler, banka ve ATM'lerden para çekenlerin hırsızlık olaylarına karşı da tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Vatandaşlardan Gönül Adıgüzel, daha önce çantasının çalındığını belirterek, "Bazen çarşıya veya pazara gittiğimizde önlem almayı unutuyoruz. Polislerin bu anlamda hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı yaptığı uyarılar çok önemli. Onlara bu çabaları için teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra polisler, vatandaşlara, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı broşürlerden dağıttı.