Adana'da Atık Biriktiren Evde 11 Ton Çöp Temizlendi

Güncelleme:
Çukurova ilçesinde, mahalle sakinlerinin talebi üzerine 65 yaşındaki Bülent Uğur'un evinde temizlik çalışması yapıldı. Polis eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 11 ton çöp çıkarıldı ve evde ilaçlama yapıldı.

Adana'da belediye ekiplerince polis eşliğinde temizlik çalışması yapılan evden iki kamyon çöp çıkarıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Bayramoba Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, komşuları 65 yaşındaki Bülent Uğur'un atık biriktirdiği evinde temizlik yapılmasını talep etti.

Çukurova Belediyesine ait temizlik ekipleri, vatandaşların başvurusu üzerine cumhuriyet savcılığından alınan iznin ardından polis eşliğinde eve girdi.

Ekipler, 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenilen evde biriktirilen yaklaşık 11 ton çöpü 2 kamyona taşıdı.

Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
