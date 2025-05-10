Adana'da Atı Otomobile Bağlayarak Eziyet Eden Sürücüler Tutuklandı

Çukurova ilçesinde bir atın otomobile bağlanarak çekildiğine dair görüntüler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Otomobil sürücü S.T. ile araçtaki A.Ç.'yi yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.T. ile A.Ç. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında tutuklandı. S.T.'ye ayrıca bin 986 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel