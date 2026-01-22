Adana'da taş ocağa benzin döken kişi yanmaktan son anda kurtuldu
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir iş yeri sahibi, taş ocağında ateş yakmak için benzin dökmesi sonucu kıyafetlerinin alev almasıyla son anda yanmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'da ateşi hızlı yakmak için taş ocağına benzin döken kişinin kıyafetinin alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde iş yerinin önünde çay demlemek isteyen bir kişi, taş ocakta ateş yakmak istedi.
İş yeri sahibi başarılı olamayınca motosikletinin deposundan çektiği bir bardak benzini taş ocağına döktü.
Alevin bir anda parlamasıyla ceketinin kolu tutuşan iş yeri sahibi, kıyafetlerini çıkarak ateşi söndürdü.
İş yeri sahibinin yanmaktan son anda kurtulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel