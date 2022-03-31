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Adana'da ASKOM toplantısı yapıldı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da ASKOM toplantısı yapıldı

Adana'da, 12. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

ADANA (AA) - Adana'da, 12. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, işleyişteki aksaklıkların tespiti, iller arası hasta sevk koordinasyonunun devamlılığının sağlanması, hastane yatak kapasiteleri ve doluluk oranlarının doğru tespiti konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, toplantının daha iyi işler yapılmasına vesile olmasını temenni etti.

Toplantıya, Mersin, Hatay, Osmaniye İl Sağlık Müdürleri ve acil sağlık hizmeti veren kamu, özel ve üniversite hastanelerinin ASKOM sorumluları katıldı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Adana, 112, Güncel, Haberler

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