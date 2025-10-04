Haberler

Adana'da Asker Kınasında Kavga: Bir Kişi Bıçaklandı

Adana'da Asker Kınasında Kavga: Bir Kişi Bıçaklandı
Güncelleme:
Yüreğir ilçesinde asker kınası sırasında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olay sonrası polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ADANA'da asker kınasında iki grup arasında çıkan kavgada B.Ö. (46), bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Asker kınasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.Ö., kavgada bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kalabalığı dağıtan polis, kavgaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

