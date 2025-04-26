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Adana'da Aşırı Yağış Sele Neden Oldu

Adana'da Aşırı Yağış Sele Neden Oldu
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Adana'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirerek trafikte zorluklara ve esnafın mağduriyetine yol açtı. Altyapı sorunları gündeme geldi.

ADANA'da etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda sele neden oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle trafikteki sürücüler ve sokaktaki vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar otoparkı ile Metal Sanayi Sitesi adeta göle döndü. Sanayi esnafı iş yerlerinin ve malzemelerinin su içinde kaldığını, mağdur olduklarını söyledi. Aşırı yağışlarda her zaman aynı tabloyla karşılaştıklarını belirten esnaf, Adana'nın altyapı anlamında atıl kaldığını belirtti. Öte yandan Fevzipaşa Mahallesi 48043 Sokak'ta aşırı yağış nedeniyle göle dönen yolda bir hafriyat kamyonu çukura saplanarak yan yattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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