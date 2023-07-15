Adana'da Asayiş Uygulamasında 53 Şüpheli Yakalandı

Adana'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1777 polis görev aldı. Uygulama sonucunda 53 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

ADANA'da 1777 polisin katıldığı, helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli yakalanırken, 16 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat, 3 kesici alet ve çeşitli gramaj ve cinslerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı ile il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 1777 polisin görev aldığı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlenirken, helikopter ve dron ile havadan destek verildi.

Sabit nokta kontrollerinde 5 bin 172 aracı durdurarak arama yapan ekipler, 9 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Ayrıca 48 araç sürücüsüne çeşitli kabahatlerden 149 bin 291 TL para cezası kesilirken, 3 araç ise trafikten men edildi. 127 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, usulsüzlük saptanan 12 iş yerine idari işlem uyguladı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye ise 8 bin 21 TL idari para cezası kesildi.

Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 14 bin 59 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 53 kişiyi yakalarken, 16 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat, 3 kesici alet ile 305 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 467 gram sentetik kannabinoid, 9 gram bonzai, 2 gram eroin ve 51 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.