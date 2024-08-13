Adana'da Asayiş Uygulamasında 36 Ruhsatsız Silah Bulundu
Adana'da yapılan asayiş uygulamalarında 36 ruhsatsız silah ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca uyuşturucu ve çalıntı motosiklet de bulundu. Şüphelilerden 31'i tutuklandı.
Adana'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 36 ruhsatsız silah bulundu.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Ağustos'ta farklı noktalarda asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Denetimlerde, ruhsatsız 29 tabanca ve 7 tüfek, havalı tabanca, 1007 mermi, 802,58 gram uyuşturucu, 12 kök Hint keneviri, 155 uyuşturucu hap ile 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Bulunan silahlar ve uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklandı.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 209 şüpheli ve hükümlü yakalandı, 21 dilenci hakkında işlem yapıldı.