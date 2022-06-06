Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 48 zanlı tutuklandı - Haberler

Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 48 zanlı tutuklandı Adana'da kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 361 kişiden 48'i tutuklandı. Adana'da kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 361 kişiden 48'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Mayıs-5 Haziran arası kent genelinde düzenlenen uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 361 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 4 çalıntı otomobil, 80 ruhsatsız tabanca, 23 çalıntı motosiklet, 12 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 13 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 48'i tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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