Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 48 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 48 zanlı tutuklandı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 48 zanlı tutuklandı

Adana'da kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 361 kişiden 48'i tutuklandı.

Adana'da kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 361 kişiden 48'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Mayıs-5 Haziran arası kent genelinde düzenlenen uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 361 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde 4 çalıntı otomobil, 80 ruhsatsız tabanca, 23 çalıntı motosiklet, 12 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 13 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 48'i tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title