Adana'da asayiş uygulamalarında 40 ruhsatsız silah ele geçirildi, 37 şüpheli tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 40 ruhsatsız silah ele geçirildi ve 37 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, uygulamalar sonucunda çalıntı araçlar, uyuşturucu ve silah parçaları da bulundu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, asayiş uygulamalarında 40 ruhsatsız silah ele geçirildi, 37 şüpheli tutuklandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.
Faaliyetlerde ruhsatsız 28 tabanca, 11 tüfek, kurusıkı tabanca, 37 şarjör, 438 fişek ile silah parçaları, 65,34 gram uyuşturucu, 63 uyuşturucu hap ile 5 çalıntı araç ele geçirildi.
Denetimlerde, 69 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 549 bin 160 lira ceza kesildi.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 37 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 249 kişiyi de yakaladı. Yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 6 kişiye adli işlem yapıldı.
Öte yandan denetimlerde dilencilik yapan 25 kişiye para cezası uygulandı.