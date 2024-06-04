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Adana'da asayiş uygulamalarında 20 zanlı tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 20 zanlı tutuklandı. Uygulamalar sonucunda çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı araç ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 20 zanlı tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs-1 Haziran'da asayiş uygulamaları yaptı.

Faaliyetlerde ruhsatsız 35 tabanca, 17 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, silahlara ait 47 şarjör ile 1225 fişek, 865,02 gram uyuşturucu, 141 uyuşturucu hap ile 7 çalıntı araç ele geçirildi.

Ekipler denetimlerde, 183 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 1 milyon 543 bin 216 lira ceza kesti.

Ekipler, ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 247 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan denetimlerde dilencilik yapan 24 kişiye para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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