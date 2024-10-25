Adana'da Asayiş Olaylarında Büyük Düşüş: 2024'te Cinayetler Azaldı

ADANA'da geçen yıl 102 cinayetin işlendiği, 2024'te ise bu sayının 67'ye gerilediği belirtildi. Vali Yavuz Selim Köşger, tüm asayiş olaylarında azalma yaşandığını belirterek, "Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Kim Adana'yı bir tehdit ve korku ortamına dönüştürmeyi düşünüyorsa; ona asla müsaade etmeyiz. Devlet her zaman zinde, her zaman 18 yaşındadır diye konuştu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel katıldı. Toplantıda kentteki asayiş olayları masaya yatırılırken, alınacak tedbirler de görüşüldü. Buna göre 2023 yılında 102 'kasten öldürme' meydana gelen Adana'da, bu yıl 67 cinayetin işlendiği belirtildi. Önceki yıla göre yapılan kıyaslamada kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarında yüzde 9,1, hakarette yüzde 8,6, kasten yaralama suçlarında yüzde 1,8, konut dokunulmazlığının ihlali ve cinsel istismar suçlarında yüzde 15, tacizde yüzde 2, motosiklet hırsızlığında yüzde 53, oto hırsızlığında yüzde 47, evden hırsızlıkta yüzde 44, iş yeri v kurumdan hırsızlıkta yüzde 44, yağma ve gasp suçlarında yüzde 8,6 azalma sağlandığı kaydedildi.

DOLANDIRICILIK YÜZDE 8,8 ARTTI

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Köşger, Adana'da son bir ayda 4 festivalin gerçekleştirildiğini, hiçbir asayiş olayının yaşanmadığını söyledi. TEKNOFEST'e 1 milyon 100 bin ziyaretçinin katıldığını anlatan Vali Köşger, son dönemde ülkede yaşanan olayların kente yansımalarını değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Asayiş olaylarında azalma sağlanırken, sadece siber dolandırıcılık başta olmak üzere dolandırıcılıkta yüzde 8,8'lik artışın olduğunu görüyoruz. Diğer tüm olaylarda Adana'da iyileşme gerçekleştiğini görüyoruzö dedi.

SİLAHLI SUÇLARDA AZALMA SAĞLANDI

Adana'da 23 Ekim 2023 tarihinde hayata geçirilen 'ruhsatsız silah taşıyanların tutuklu yargılanması' uygulaması ile caydırıcılık sağlandığının altını çizen Vali Köşger, şunları söyledi:

"Artık İstanbul'da da uygulanacağı konuşulan bu uygulamanın faydalarını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Ekim ayına kadar toplam 4 bin 149 silah yakalandı, bu yıl ise 3 bin 516 silahın yakalandığını görüyoruz. Sayılarda azalma var. Bu uygulamadan sonra insanların ruhsatsız silahla sokakta gezmesinin azaldığını görüyoruz. Önceki yıl ruhsatsız silah yakalatan 229 kişi tutuklanırken, bu yıl bu sayı 743'e ulaştı. Bu ciddi bir oran. Bu caydırıcılık, silahla işlenen suçlara da yansımış durumda. Geçen yıl 367 günlük dönemde 95 kişi silahla öldürülmüşken bu yıl 58 kişi öldürülmüş. 367 günlük dönemde 915 olay sayısı gerçeklemişken, bu sene 612 olay gerçekleşmiş. Yüzde 33'lük azalma var.ö

OPERASYON SAYISI ARTTI

Uyuşturucu ve organize suçlarla mücadeleye ilişkin bilgiler veren Vali Köşger, önceki yıl 8 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 222 kişinin tutuklandığını, bu yıl çökertilen 20 organize suç örgütünden 391 kişinin tutuklandığını belirtti. Önceki yıl bin 360 uyuşturucu operasyonunda 822 kişinin tutuklandığını aktaran Vali Köşger, bu yıl bin 633 operasyonda bin 322 tutuklama sağlandığını kaydetti. Vali Köşger, "Yapılan operasyonlar çok planlı ve programlı, altı dolu çalışmalar. Kamuoyunda maalesef 'Suçluların adliyenin ön kapısından girip, arka kapısından çıktıkları, hemen serbest kaldıkları' algısı var. Fakat böyle bir şey söz konusu değilö diye konuştu.

'SUÇLARLA MÜCADELEDE HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINIYOR'

Kentteki tüm birimlerin uyum içerisinde çalıştığının altını çizen Vali Köşger, yurt içi ve yurt dışındaki suçluların yakalanması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Vali Köşger, "Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Kim Adana'yı bir tehdit ve korku ortamına dönüştürmeyi düşünüyorsa; ona asla müsaade etmeyiz. Devletten güçlü hiçbir unsur yok. Devlet her zaman zinde, her zaman 18 yaşındadır. Yapılması gerekenleri de yapması gereken noktada yapacaktırö diye konuştu.

Ayrıca Vali Köşger, kentteki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili herhangi bir yasak kararının alınmadığını söyledi.

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,