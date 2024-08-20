Adana'da Arkadaşlarıyla Serinlemek İçin Kanala Giren Genç Boğuldu
Adana'da sıcaktan bunalan Adem Oruç, arkadaşlarıyla serinlemek için kanala girdi. Ancak bir süre sonra çırpınmaya başlayan Oruç, suda kayboldu. Dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Oruç'un cansız bedenine ulaşıldı.
ADANA'da arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren Adem Oruç (18), boğuldu. Dalgıç polisler, Oruç'un cansız bedenini suya girdiği noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta buldu.
Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında sıcaktan bunalan Adem Oruç, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Oruç, suda sürüklenip gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, suya girdiği noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Oruç'un cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin kıyıya çıkardığı Adem Oruç'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.