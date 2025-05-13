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Adana'da Arkadaşının Ölümüne Neden Olan Çocuk Tutuklandı

Adana'da Arkadaşının Ölümüne Neden Olan Çocuk Tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, tabancayla kazara arkadaşını vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen 16 yaşındaki M.E.Ş. tutuklandı. Olay, motosikletle seyahat ederken meydana geldi.

Adana'da tabancayla kazara vurduğu arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen çocuk tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde 21 Nisan'da Murat Aras Hirman (14), motosikletle seyir halindeyken arkasında yolculuk eden arkadaşı M.E.Ş. (16) tarafından tabancayla omzundan vurularak ağır yaralandı.

M.E.Ş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaralı arkadaşı için yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hirman, tüm müdahalelere rağmen 29 Nisan'da hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan M.E.Ş'nin tabancayla havaya ateş açıp bu anları cep telefonuyla kayda almak istediği sırada, silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşının vurulduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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