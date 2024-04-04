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Adana'da Arkadaşını Silahla Yaralayan Sanık Hakkında Dava Açıldı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı arkadaşını silahla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Turgut Özal Bulvarı'nda 1 Ekim 2023'te çıkan tartışma sonrası B.Y'yi (23), silahla ağır yaraladığı iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan İ.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü arkadaşlarıyla oturan B.Y'nin kendisini arayan İ.G'yi bulunduğu yere davet ettiği belirtildi.

İddianamede, B.Y'nin başka bir yere gitmesi gerektiğini belirtip, bulunduğu yere gelen sanık İ.G'den arkadaşları H.A. ve A.K'yi evlerine bırakmasını istediği, bu durumu kabul eden İ.G'nin, otomobilde bilinmeyen nedenle B.Y'nin arkadaşlarıyla tartışma yaşadığı anlatıldı.

Bu durumu öğrenen B.Y'nin telefonda tartıştığı İ.G'nin evine gittiği ve burada çıkan kavga sonucunda ruhsatsız tabanca ile B.Y'yi ağır yaraladığı anlatılan iddianamede, İ.G'nin üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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