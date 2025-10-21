Adana'da Arkadaşını Öldüren Sanığa Müebbet Ceza Onandı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, sazlıkta cesedi bulunan arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince, arkadaşı Ömer Başdaş'ı (18) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin S'ye 20 Eylül 2024'teki karar duruşmasında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesi tamamlandı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından verilen cezayı, kararda usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulundu.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, istinaf başvurusunda bulunan sanık ve müdafilerinin mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna, sanık lehine haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanması gerektiğine yönelen istinaf itirazları yerinde görülmediğinden başvurularının reddine karar verilmiştir."

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki sazlık alanda 13 Eylül 2022'de ceset görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerce kanaldan çıkartılan kısmen çürümüş cesedin Ömer Başdaş'a ait olduğu anlaşılmış, maktulün arkadaşı Hüseyin S. 15 Eylül 2022'de tutuklanmıştı.