Adana'da Arazöz Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde yangın bölgesine giden arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Eskimantaş Mahallesi'nde meydana geldi. Orman yangını için bölgeye sevk edilen Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli arazöz, karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Araçta bulunan Furkan B. ve Yusuf Ş. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),