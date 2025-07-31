Adana'da Arazi Anlaşmazlığında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 4 Yaralı

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Adana'nın Karataş ilçesindeki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kavga, iki aile arasında yaşanan tartışmanın sonucunda meydana geldi.

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yenimurat Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada, Nuri K. (50) ve ağabeyi Zeynel K. (60) ile yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28), karşı taraftan da Bayram E. (61) ile oğulları Celal (30) ve Mustafa E. (27) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nuri K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavgada yaralanan 5 kişi ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin'deki Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Zeynel K. da kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Nuri K. ile Zeynel K'nin cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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