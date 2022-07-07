Aranan hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresleri tespit edilen 41 hükümlüden bazılarını yakaladı. Bu kişiler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü. AA / Ömer Yıldız - Güncel Güncel Haberler

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