Adana'da aranan 385 şüpheli ve hükümlü yakalandı - Haberler

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Adana'da aranan 385 şüpheli ve hükümlü yakalandı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da aranan 385 şüpheli ve hükümlü yakalandı

Adana'da polis ekiplerinin 28 Mart-3 Nisan'da yaptığı uygulamalarda 385 zanlı ve hükümlü yakalandı.

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerinin 28 Mart-3 Nisan'da yaptığı uygulamalarda 385 zanlı ve hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart-3 Nisan'da çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 385 aranması bulunan zanlı ve hükümlü yakalandı.

Denetimlerde, ruhsatsız 57 tabanca, 14 tüfek, 11 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı 6 otomobil, 22 motosiklet ve 3 bisiklet de ele geçirildi.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Adana, Polis, Nisan, Mart, Güncel, Haberler

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