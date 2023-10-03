Adana'da araçla çarpışan motosikletteki bebek öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı
Adana'da hafif ticari araçla seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklettekiler yola savrulurken bir bebek yaşamını yitirdi, anne ve diğer 2 çocuğu ise yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki bebek hayatını kaybetti, anne ve 2 çocuğu ise yaralandı.
3 ÇOCUĞUYLA YOLA SAVRULDU
Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tekerlekli motosiklet ile hafif ticari araç, Kiramithane Mahallesi Haşim Dalgıç Caddesi'nde çarpıştı. Devrilen motosikletteki anne, bebeği ve 2 çocuğu yola savruldu.
BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel