Adana'da araçla çarpışan motosikletteki bebek öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı

Adana'da hafif ticari araçla seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklettekiler yola savrulurken bir bebek yaşamını yitirdi, anne ve diğer 2 çocuğu ise yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki bebek hayatını kaybetti, anne ve 2 çocuğu ise yaralandı.

3 ÇOCUĞUYLA YOLA SAVRULDU

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tekerlekli motosiklet ile hafif ticari araç, Kiramithane Mahallesi Haşim Dalgıç Caddesi'nde çarpıştı. Devrilen motosikletteki anne, bebeği ve 2 çocuğu yola savruldu.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.