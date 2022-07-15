Adana'da aracın çarpması sonucu yaralanan skuter sürücüsü hemşire taburcu edildi - Haberler

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Adana'da aracın çarpması sonucu yaralanan skuter sürücüsü hemşire taburcu edildi

AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da aracın çarpması sonucu yaralanan skuter sürücüsü hemşire taburcu edildi

Adana'da, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan elektrikli skuter kullanıcısı hemşire, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Adana'da, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan elektrikli skuter kullanıcısı hemşire, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde, 4 Temmuz'da elektrikli skuter kullanan hemşire Hatice Şener'e (23) bir otomobili sollayan İ.E. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.

Kaza sonucu vücudunda kırıklar oluşan Şener, Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olaydan sonra kaçan sürücü İ.E. de Bağlar Polis Merkezine teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Şener'in evdeki bakımı sürüyor.

Öte yandan, kaza bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"Hak ettiği cezayı bulmasını istiyorum"

Hatice Şener'in babası Mehmet Akif Şener (60), AA muhabirine, okullar, hastane ve caminin bulunduğu kaza bölgesinde hız sınırının 30 kilometre olduğunu söyledi.

Aracın hız sınırlarına uymayarak ters yönden kızına çarptığını savunan Şener, "Araç, kızımı 10 metre ileri attıktan sonra tekrar bacağının üstünden geçip fren yapmaksızın olay yerinden firar etmiştir. Firar eden kişi bir sürücü değildir, bir 'trafik canavarı'dır." iddiasında bulundu.

Şener, sürücüye tepkisini sürdürerek, "Bu kişinin cinayete teşebbüsten yargılanmasını istiyoruz. Benim kızım, İstanbul'daki genç kızımız gibi ölebilirdi. Aracın altına almış olsaydı paramparça etmiş olacaktı. Kızım yarı yatalak durumda. Şahsi işlerini yapamamaktadır. Ayağa kalkamıyor, çok büyük ağrıları var. Aile olarak psikolojimiz bozuldu. Bu tür kişilerin hak ettiği cezayı bulmasını istiyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz değildir." diye konuştu.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Devlet Hastanesi Seyhan Adana Güncel Haberler

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