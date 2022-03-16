Adana'da araç park etme kavgasında 3 kişi tüfekle yaralandı - Haberler

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Adana'da araç park etme kavgasında 3 kişi tüfekle yaralandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da araç park etme kavgasında 3 kişi tüfekle yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otopark yakınına araç park etme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otopark yakınına araç park etme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

İddiaya göre, Tepebağ Mahallesi'nde otopark işleten Ömer P. ile araçlarını otopark yakınına park eden Emrah K, Kenan K. ve Sezer Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer P'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Emrah K, Kenan K. ve Sezer Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis, silahı olay yerinde bırakıp kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, kavga, olay yerindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Tragger, Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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