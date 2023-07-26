Adana'da araç kiralama meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da araç kiralama meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Adana'da araç kiralama meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayram Akbaş (25) ile S.A., B.Y. ve Ö.A. arasında araç kiralama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasından Bayram Akbaş, tabancayla göğsünden ve iki bacağından vuruldu. Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Akbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA