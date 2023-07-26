Adana'da araç kiralama meselesi silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde araç kiralama meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.A'nın yanına gelen S.A, B.Y. ve Ö.C.A. arasında araç kiralama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler Ö.C.A. ve S.A'nın tabancayla ateş ettiği B.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan B.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.