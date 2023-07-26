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Adana'da araç kiralama kavgası kanlı bitti: 1 ölü

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Adana'da araç kiralama konusu yüzünden çıkan tartışma sonucunda 25 yaşındaki genç arkadaşının evinin damında tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayram Akbaş (25), S.A,B.Y, ve Ö.A ile arasında araç kiralama konusundan dolayı bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bayram Akbaş, tabancayla göğsünden ve iki bacağından vuruldu. Olayı gerçekleştiren üç şüpheli olay yerinden kaçtı. Özel hastaneye kaldırılan Akbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da "araç kiralama" kavgası kanlı bitti: 1 ölü

ADANA - Adana'da araç kiralama konusu yüzünden çıkan tartışma sonucunda 25 yaşındaki genç arkadaşının evinin damında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat. 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayram Akbaş (25), S.A,B.Y, ve Ö.A ile arasında araç kiralama konusundan dolayı bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasından Bayram Akbaş, tabancayla göğsünden ve iki bacağından vuruldu. Olayı gerçekleştiren üç şüpheli olay yerinden kaçtı. Özel hastaneye kaldırılan Akbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel

Bayram Akbaş Tragger kavga Adana Güncel Haberler

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