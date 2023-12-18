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Adana'da araç hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

18 Aralık 2023 10:09 Güncelleme: 10:10 Abone Ol

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir minibüsün çalınmasıyla ilgili olarak yapılan ihbar üzerine, polis ekipleri 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.