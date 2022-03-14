Adana'da arabasında uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Haberler

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Adana'da arabasında uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da arabasında uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan M.D'ye ait otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldığı ve aracın ön yolcu koltuğu altına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildiği belirtildi.

Sanığın uyuşturucu paketlerinde parmak izlerinin tespit edildiği bildirilen iddianamede, M.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Adana, Güncel, Haberler

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