Adana'da Ara Sokakta Hız Yapan Sürücü Korku Yarattı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir sürücünün ara sokakta hızla ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Plakası öğrenilemeyen bir cipin sürücüsü, Sucuzade Mahallesi'ndeki ara sokaklarda hız yaptı.

Hızla ilerleyen araç nedeniyle bazı vatandaşlar korku yaşadı.

Öte yandan sürücünün hızlı araç kullanması ve bir kadının korkarak saklanması bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.