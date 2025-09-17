Haberler

Adana'da Ara Sokakta Hız Yapan Sürücü Korku Yarattı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, hızla ilerleyen bir cipin sürücüsü, ara sokaklarda tehlikeli bir şekilde araç kullanarak vatandaşların korkmasına sebep oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir sürücünün ara sokakta hızla ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Plakası öğrenilemeyen bir cipin sürücüsü, Sucuzade Mahallesi'ndeki ara sokaklarda hız yaptı.

Hızla ilerleyen araç nedeniyle bazı vatandaşlar korku yaşadı.

Öte yandan sürücünün hızlı araç kullanması ve bir kadının korkarak saklanması bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
500
