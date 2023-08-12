Adana'da Apartman Yangını: Kurtarılanlar ve Köpeğe Sarılan Kadın

Adana'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında, ev taşıma asansörü ile mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen bir kadın, köpeğine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Yangın yaşanan can pazarında ev taşıma asansörü ile mahsur kalanlar kurtarıldı

Köpeğiyle birlikte kurtarılan kadın köpeğine sarılarak gözyaşlarına boğuldu

ADANA - Adana'da bir apartmanın bodrum katında yangın çıkarken dumanlar apartmanda bulunan tüm daireleri sardı. Yaşanan can pazarında ev taşıma asansörü ile onlarca mahsur kalan kişi kurtarıldı. Yangında çok sayıda kişi dumandan etkilenirken bir kişi köpeğiyle kurtarıldıktan sonra köpeğine sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı İbo Osman Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanının bodrum katında çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bodrum katında yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla apartmandaki tüm daireler bir anda duman altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"Can pazarı yaşandı, ev taşıma asansörü ile kurtarıldılar"

Dumandan etkilenen vatandaşlar korku içerisinde evlerinin balkonuna penceresine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Bölgede oturan bir kişi kendisine ait ev taşıma asansörü ile mahsur kalan kişileri tek tek kurtardı. Yangında çok sayıda kişi dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.

"Köpeğiyle birlikte kurtarıldı, köpeğine sarılıp gözyaşlarına boğuldu"

Yangın köpeğiyle bir mahsur kalan bir kadın, pencereye çıkarak ev taşıma asansörü ile aşağı indirildi. Köpeğinin baygınlık geçirmesi üzerine kadın, köpeğine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki vatandaşlar yardımıyla köpeğe su verilerek tekrardan ayıltıldı.

İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.