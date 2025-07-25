Adana'da oğlu tarafından sopayla darbedildiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti

Adana'da oğlu tarafından sopayla darbedildiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti
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Adana'da oğlu tarafından sopayla darbedildiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, annesini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen Oğuz Ç. gözaltına alındı. İhbar üzerine evine giden sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini ve darp izleri olduğunu tespit etti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan Oğuz Ç. (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp annesi Teslime Ç'nin (62) evde bayıldığını söyledi.
İhbar üzerine adrese giden sağlık personeli, öldüğünü belirlediği kadının sırt ve bacağında sopayla darp izleri olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuz Ç'yi gözaltına aldı.
Teslime Ç'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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