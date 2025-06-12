Adana'da Annesini Bıçakla Öldüren Zanlının Olay Yerine Gelişi Güvenlik Kamerasında

Adana'da annesini çalıştığı kebapçıda bıçakla öldüren zanlının olay yerine gelişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud'un (44) dün iş yerinde oğlu Ali B. (24) tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

Kebapçının yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre şüpheli Ali B, elektrikli bisikletiyle olay yerine geliyor.

Yaklaşık 8 dakika iş yerinde kalan Ali B, daha sonra hızla buradan çıkıp uzaklaşıyor.

Gözaltındaki Ali B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud, iş yerine gelen oğlu Ali B'nin bıçaklı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı, saklandığı Sümer Mahallesi'ndeki ikamette polislerce yakalanmıştı.