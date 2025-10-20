Haberler

Adana'da Annesine Bağ Makasıyla Saldıran Sanığa 14 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da annesine bağ makasıyla saldırdığı ve hakarette bulunduğu iddia edilen Recep Duru, mahkeme tarafından toplam 14 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saldırıda kullanılan bağ makası, silah olarak değerlendirildi.

Adana'da darbettiği annesine tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen sanığa verilen 14 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçesinde, saldırıda kullanılan bağ makasının silah olarak değerlendirildiği belirtildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 11 Ekim 2024'te annesi Sevim Dudu'yu (69) evde tehdit ettiği, hakarette bulunduğu ve bağ makasıyla darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Recep Duru'ya (40), "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından verilen 14 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

Kararda sanığın, bağ makasıyla annesinin kafasına vurduğu, makasın namlu sayılan bölümünü de karın bölgesine saplamaya çalıştığı anlatıldı.

Kavga sesini duyup eve gelen bir komşunun müdahalesiyle sanığın eylemine devam edemediği belirtilen kararda, Sevim Dudu'nun, oğlundan şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı.

İyi hal indirimi uygulanmadı

Kararda sanığın, darp eyleminde kullandığı bağ makası, Türk Ceza Kanunu'nda "saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet" olarak da tanımlanan silah olarak sayıldı.

Recep Duru'nun duruşmalarda suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu ifade edilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Sanığın suç işleme yönündeki eğilimi, suç işlemekten pişmanlık duymadığının anlaşılmasına binaen mahkememizde olumlu bir vicdani kanaatin oluşmadığından, cezaların uyarıcı ve önleyici olabilmesi gerekliliği de dikkate alınarak hüküm kurulmuş ve sanığın geçmişi, sabıkasının bulunması, fiil ve yargılama sonrasındaki davranışlarını da dikkate alarak Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki iyi hal indirimi uygulanmamıştır."

Sanık iddiaları reddetmişti

Sanık Duru, 8 Eylül'deki karar duruşmasında, olay günü annesinin kendisine bağ makasıyla saldırdığını öne sürmüş, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Annesi ise oğlundan şikayetçi olduğunu yineleyerek, "Ben bunları hak eden bir anne değilim. Kendisinden şikayetçiyim. Bir tane evladım var, onun da böyle olmasını istemezdim fakat yapabileceğimiz bir şey kalmadı." beyanında bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 8 ay, "hakaret" suçundan da 8 ay olmak üzere toplamda 14 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi

Türk şirketine ait dev uçak pistten çıkıp denize sürüklendi
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.