Adana'da anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu koruma altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu koruma altına alındı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu koruma altına alındı

Adana'da Karaisalı ilçesinde anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu bakıma alındı.

KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'da Karaisalı ilçesinde anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu bakıma alındı.

İlçede tarlasına giden bir kişi, anneleri ile 2 kardeşleri ölmüş 3 çakal yavrusu buldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verilmesi üzerine gelen ekipler, şırıngayla süt verdikleri yavruların ilk bakımlarını yaptı.

Çakal yavruları bakım ve muhafazaları için Mersin'deki Tarsus Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karaisalı, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title