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Adana'da Anne ve İki Kızının Cenazesi Toprağa Verildi

Adana'da Anne ve İki Kızının Cenazesi Toprağa Verildi
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Adana'nın Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan Güldane Gerçek, ablası Gaye ve annesi Şenay Gerçek'in cenazeleri toprağa verildi. Saldırının failinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızının cenazeleri toprağa verildi.

Buruk Mezarlığı'nda dün tabancayla vurularak öldüren Güldane Gerçek (20), ablası Gaye (22) ve annesi Şenay Gerçek'in (44) cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıçam ilçesinde dün, Güldane Gerçek (20), 24 Ağustos'ta intihar eden daha önce birlikte yaşadığı Muzaffer E'nin Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etmişti. Bu sırada Muzaffer E'nin babası Şemsettin E. (44), intihardan sorumlu tuttuğu Gerçek ile yanındaki ablası Gaye (22) ve annesi Şenay Gerçek'i (44) tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Politika Güvenlik Cinayet 3-sayfa Sarıçam Güncel Polis adana

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